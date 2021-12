Al momento nelle Marche risultano quasi 6800 persone in isolamento domiciliare. E prende piede la variante Omicron, più contagiosa delle precedenti. Il virologo degli ospedali riuniti Stefano Menzo conferma che in regione sono una cinquantina i casi accertati. Proprio domani il comitato tecnico scientifico si riunisce per valutare una nuova gestione delle quarantene, mentre i reparti sono saturi, come accade a Malattie Infettive agli Ospedali Riuniti di Ancona.

L’intervista con il dottor Andrea Giacometti