L'esperienza della Natività in Grotta. È ciò che propone Camerano, facendo leva su uno dei suoi simboli turistici, meta di visite ogni anno, per lanciare il ricco cartellone di eventi e iniziative per il Natale 2023. Il via domenica 3 dicembre con l'accensione dell'albero, ma anche tanto altro. Tra solidarietà, con le Scatole di Natale sospese, e musica. Senza dimenticare l'arte, la tradizione e pure l'inclusione