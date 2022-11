È stato inaugurato ieri , 27 novembre, il nuovo allestimento di piazza Mazzini. Regnano alberi, siepi sempreverdi e fiori colorati all'interno degli arredi collocati di fronte al Centro Pergoli. Le nuove panchine sono in cemento bianco con sedute e schienali in legno e pensate per resistere agli ambienti marini e ai vandali. Su questo il sindaco Stefania Signorini: "Implementeremo la sicurezza con videosorveglianza e stiamo lavorando ad un'ordinanza anti alcol per preservare la piazza, oggi più gradevole e verde. Il 3 dicembre, qui, apriremo ufficialmente il Natale di Falconara".