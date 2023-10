Ad Acqualagna è il giorno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha inaugurato questa mattina la 58esima Fiera nazionale del tartufo bianco e ha poi firmato insieme al governatore delle Marche Acquaroli l’accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio e la nostra Regione.

Nel suo discorso la premier dopo aver ricordato l’importanza di Enrico Mattei, nato proprio ad Acqualagna, per il nostro paese, ha poi spiegato la scelta di investire su questi fondi. La nostra regione è la seconda Regione a firmarlo, dopo la Liguria. Questo accordo, ha spiegato la premier, porterà 330 milioni di euro di risorse Fsc (il Fondo per lo sviluppo e la coesione) a cui se ne aggiungeranno altri 154 dal fondo di rotazione e poi altri 44 da altre risorse, risorse che saranno investiti principalmente in infrastrutture, strade e porti.

Insomma, ha concluso la Meloni, “quasi mezzo miliardo di euro per far correre le Marche come sanno e possono correre”