La Regione non c’entra nulla. E’ un'iniziativa commerciale di Aeroitalia tant’è che la Regione o Atim non hanno voce in capitolo sui voli dice il presidente Acquaroli dopo l’annuncio choc di Aeroitalia che dal 13 novembre sospenderà i voli verso Vienna, Bucarest e Barcellona. Vicenda simile anche all’aeroporto di Forlì, con la stessa compagnia, pochi mesi fa. Non sarebbe una questione di numeri, le nuove tratte partono in sordina. Ma di un mancato accordo per la sponsorizzazione con l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche.