Il pensiero del papà di Emma Fabini è quello di tutti i familiari delle sei vittime della Lanterna Azzurra di Corinaldo da quattro anni in attesa dell'inizio del processo che vede imputati i membri della commissione di pubblico spettacolo tra cui il sindaco di Corinaldo, due tecnici esterni e uno dei soci della magic srl la società di gestione della discoteca.

Il dibattimento si aprirà il prossimo 18 novembre e dovrà stabilire le responsabilità inerenti la sicurezza del locale in cui a causa della calca innescata da un getto di spray urticante utilizzato da una banda di rapinatori persero la vita le vittime. A stabilirlo insieme con una lunga calendarizzazione di udienze, saranno ben 22, il giudice dell'udienza preliminare al Tribunale di Ancona.

La procura ha chiesto e ottenuto che vengano ascoltati in fase di dibattimento oltre a tutti i nove imputati anche l'amministratore unico e un altro socio della magic srl. Entrambi erano coinvolti in un altro procedimento che si è concluso con un patteggiamento a due anni e otto mesi per il primo e con una condanna a quattro anni e due mesi in abbreviato per il secondo. L'accusa ha inoltre chiesto che vengano ascoltati in aula anche i consulenti che hanno eseguito gli accertamenti medico legali, le perizie sulla discoteca e sui dispositivi elettronici. Tutti accertamenti per cui le difese aveva avanzato richiesta di esclusione per irregolarità nelle notifiche, respinta però dal gup.

Il giudice ha inoltre ammesso le prove testimoniali raccolte dalla procura in fase di indagine ammettendo però la citazione in aula solo di un centinaio di testimoni tra quelli richiesti dalle difese e dalle parti civili. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno inoltre fatto richiesta di risarcimento per diversi milioni di euro, chiedendo anche il sequestro conservativo di tutti i beni dei nove imputati. Richiesta a cui si è associata anche la procura ma su cui la gup si è riservata di decidere e a cui si sono opposte le difese chiedendo un termine per rispondere alle istanze di sequestro. Si deciderà invece nell'arco del processo se il giudice effettuerà un sopralluogo nella discoteca come richiesto dagli avvocati delle difese.