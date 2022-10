Vengono da Senigallia, Ostra, Casine di Ostra, molti hanno perso tutto, ritrovandosi da un giorno all'altro senza neppure una casa, qualcuno invece è riuscito a salvare perlomeno una porzione di abitazione , magari un piano alto, ma si ritrova comunque a ricostruire tutto tra mille difficoltà.

A queste famiglie arriva in questi giorni il sostegno delle brigate volontarie per l'emergenza che, in coordinamento con altri gruppi di volontariato, hanno aperto da poco una nuova sede proprio a senigallia in via nazario sauro 18. Qui chi ha bisogno può venire a richiedere l'erogazione di buoni spesa, fino ad ora sono una ventina le famiglie che ne stanno usufruendo, perchè il supporto, spiegano i volontari, non si ferma di certo all'emergenza.

Già impegnati durante il covid e persino in ucraina, portando assistenza ai rifugiati di leopoli, i ragazzi delle brigate si sono buttati senza pensarci in mezzo al fango durante l'alluvione, e anche ora che l'emergenza è terminata, continuano a stare vicino a coloro che hanno bisogno.