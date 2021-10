Dopo l’aumento dei giorni scorsi, resta stabile nella nostra regione l’indice di incidenza cumulativo su 100mila abitanti, che si attesta oggi al 43,70%.

Il maggior numero di casi, 28, è stato rilevato in provincia di Macerata (28), a seguire la provincia di Ancona con 22 casi , poi Fermo (16), Ascoli Piceno (14) e Pesaro Urbino (10). Un solo caso invece da fuori regione. Aumentano i ricoveri, + 2 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 61. 17 come ieri i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 15 i ricoverati in semi intensiva, 29 nei reparti non intensivi, 3 in più rispetto a ieri. 4 invece i pazienti che sono stati dimessi. E dopo gli ultimi casi registrati presso alcune RSA del territorio, sono in aumento gli assistiti all’interno delle strutture territoriali, 50 i pazienti registrati presso la RSA di Campofilone, + 9 rispetto a ieri.

Il totale di tamponi eseguiti è 2.639 di cui 1.172 nel percorso diagnostico. 91 i positivi. Sono 376 invece i test antigenici, con 11 positivi. Tra i nuovi contagiati 19 presentano sintomi, 28 hanno contratto il virus tra le mure domestiche, 22 sono contatti stretti di positivi, 5 si sono contagiati in ambito scolastico, 3 i contagi avvenuti all’interno delle strutture assistenziali. Ancora 11 i casi da accertare. Il totale di casi e contatti in isolamento sale a 2047, 1986 le persone in quarantena, 110.713 i guariti dall’inizio della pandemia.