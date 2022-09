Due Città coinvolte Ancona e per la prima volta Fermo per un totale di 100 eventi in tre giorni. 260 ricercatori partecipanti con 5 missioni di ricerca e innovazione lanciate dal programma Horizon Europe. Sono i numeri dell’edizione 2022 di Sharper, la Notte Europea dei Ricercatori torna anche nelle Marche il 30 settembre e quest'anno sarà dedicata a Piero Angela. L'evento che porta la ricerca nelle piazze a contatto con i cittadini quest’anno vedrà anche la collaborazione dell’IRBIM CNR di Ancona che aprirà le proprie porte al Largo Fiera delle Pesca ad Ancona per mostrare le tante attività di ricerca.