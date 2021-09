Ecco Nicolas Vaporidis, che in molti ricordano sul grande schermo per il film “Notte prima degli esami” ma che ora oltre che attore è anche produttore cinematografico e che ad Ancona, in veste di ospite di eccezione per l’Open Day di Accademia 56, ha raccontato la sua esperienza, l’amore per la recitazione, mostrandosi uno straordinario motivatore per bambini, giovani e adulti, per chi vuole vivere l’esperienza del teatro come elemento di crescita personale o farne un vero e proprio lavoro. In effetti si rivolge a tutti la scuola di alta formazione di arti sceniche che inaugura la nuova stagione con tanti nuovi corsi, laboratori, seminari e workshop, per la parte amatoriale e professionale, dal teatro antico all’improvvisazione e il corso “Diventare comici – Scuola di comicità”, per la direzione artistica di Dario Cassini.