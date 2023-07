La proclamazione del rettore Gian Luca Gregori e le corone d'alloro che si alzano in cielo a suggellare due giornate indimenticabili, quelle della festa per le lauree in piazza Roma dell'Università Politecnica delle Marche. Ancona, ieri e oggi, ha accolto e celebrato 291 neo dottori e dottoresse. 106 nelle Facoltà di Agraria, Medicina e Scienze, 185 per Economia e Ingegneria.