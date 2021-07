Vaccino obbligatorio per il personale scolastico, distanziamento nelle aule, tracciamento dei contagi e greenpass per il trasporto sono solo alcuni dei nodi da sciogliere in vista del rientro in classe degli studenti a settembre. Una ripartenza in presenza come più volte assicurato dallo stesso Ministro all’istruzione Patrizio Bianchi che domani presenterà il piano di rientro in classe alle Regioni. Al momento per il vaccino al personale scolastico come affermato dal sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri l’ipotesi è di soprassedere sull’obbligo in attesa che aumentino i vaccinati al momento all’85,5% a livello nazionale. Nelle Marche su un totale di 37.985 persone tra personale scolastico e universitario 31.565 hanno già completato la vaccinazione mentre 34.402 sono in attesa della seconda dose, il 90,5% del totale.