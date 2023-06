Presentata in Regione la 12esima edizione di XMasters Senigallia.Tante le novità, prima tra tutte un' App gratuita per tenersi costantemente aggiornati sugli eventi e i corsi da frequentare, una nuova area Kids, un'esposizione di artigianato artistico curata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e, non da ultimo, la neonata collaborazione con Radio 105 per poter seguire in diretta radio la Kermesse. Tante anche le conferme: rinnovata, infatti, la collaborazione tra Inail e CIP Marche, quello che si definisce il summer event più action di Italia si svolgerà all'insegna dell'inclusione e della sostenibilità.