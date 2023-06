Buco di Conerobus, l'ex candidata a Sindaco Ida Simonella, ora capogruppo di Ancona Futura in COnsiglio Comunale, fa chiarezza negli studi di ètv: "Sgromberiamo il campo dalle polemiche: il buco è relativo ad un solo anno, il 2022. negli anni precedenti Conerobus ha chiuso in sostanziale pareggio. Poi il Covid e il caro carburanti ha messo l'azienda in difficiltà. La Giunta Mancinelli di cui ho fatto parte ha anticipato 2,5 milioni per gli stipendi. Ora la nuova Givernance della città deve intervenire per tutelare i lavoratori. Se necessario, che battano i pugni in Regione. Non parlavano proprio di filiera in campagna elettorale?

Intervista di Maurizio Socci