Obesità e controllo della fame, diete chetogeniche, malnutrizione dei pazienti , patologie intestinali. Torna il corso nazionale dedicato ai progressi della nutrizione clinica organizzato dal Professor Albano Nicolai, direttore sceintifico dello stesso convegno, con la collaborazione della Dottoressa Marina Taus, entrambi degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Dal 25 al 27 maggio oltre 300 tra medici ed esperti hanno preso parte agli approfondimenti e seminari per discutere delle ultime novità in materia, partendo da un problema che come ogni anno diventa sempre più grave e pressante, quello dell'obesità, passando per le diete chetogeniche arrivando ai problemi relativi alla sindrome dell'intestino corto.