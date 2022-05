Nei paesi del post sisma 2016 riaprono per un giorno i luoghi culturali dove sono in corso i lavori di ristrutturazione: ecco il primo week end di “Cantieri Aperti”, l’iniziativa nell’ambito del progetto internazionale “Ophera” della Segretariato Regionale MiC per le Marche, per permettere alla cittadinanza di visitare i cantieri di ricostruzione dei luoghi della cultura danneggiati dal Sisma del 2016. Oggi il primo appuntamento con l’apertura straordinaria del Complesso di Sant’Agostino di Pieve Torina, con i tecnici progettisti che hanno fatto da guide per spiegare tempi e interventi. Domani, domenica 29 maggio si oltrepassa la zona rossa e si entra nel centro storico di Visso, con la visita alla Collegiata Santa Maria ed il Palazzo dei Priori di Visso; Domani in programma anche una giornata di eventi nel Comune di Monte San Martino, sempre nel Maceratese. Nel week end 11 e 12 giugno “Cantieri Aperti” ad Ascoli Piceno e ad Acquasanta Terme.