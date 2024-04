Era il 26 aprile 1937. Guernica veniva bombardata dagli aerei tedeschi e italiani, in appoggio alle truppe nazionaliste del generale Francisco Franco. Fu un dramma totale e il quadro di Picasso, realizzato in soli due mesi, racconta ancora l’orrore della guerra. Qui ad Ancona, al Museo Tattile Omero, c’è una riproduzione, frutto di una donazione, nel 2017, della Libera Università "I cinque Castelli", che si può toccare. Come tutte le opere per rendere l’arte accessibile anche ai non vedenti. L’arte include e può educare alla pace. Parte da questo assunto il progetto nazionale promosso dall’associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna, in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero.