Il sindaco di Recanati risponde agli automobilisti furiosi per le multe arrivate con l'autovelox posizionato a Romitelli, lungo la Regina. Il dispositivo installato da aprile dell’anno scorso, in un tratto di strada dove il limite di velocità è di 70 chilometri orari ha fatto collezionare anche oltre 50 multe ad alcuni cittadini come Euro Cacchiarelli che ne ha totalizzate 56 tra giugno e ottobre. Alcuni di loro hanno deciso di fare ricorso sostenendo che l'autovelox sia posto a meno di 1 km di distanza dal cartello del limite di velocità come invece previsto dalla legge.