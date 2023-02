Numeri da record in termini di visitatori per le Marche alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo che si è tenuta dal 12 al 14 febbraio a Milano. Una scommessa vinta dalla Regione e dall'Agenzia del Turismo e dell'Internazionalizzazione delle Marche che hanno così messo in mostra le bellezze di un territorio straordinario e variegato, puntando molto anche sull'enogastronomia e sulla cultura. La nostra maxi sintesi sulla tre giorni milanese, che vi abbiamo trasmesso in diretta sulle frequenze di E'Tv Marche con una serie di interviste no-stop a tutti, ma proprio tutti i protagonisti. Buona visione!