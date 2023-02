Dai sogni alla realtà. Ancona, il porto e un'aquila, Eagle. L'ultimo progetto dell'imprenditore Alberto Rossi per riqualificare l'area ex Bunge e realizzarvi un polo futuristico da 20mila metri quadri, con magazzini attrattivi, uffici, aree relax e per l'intrattenimento, uno spazio aperto alla città ed ecosostenibile. La zona dei silos cambierà volto grazie al più grande investimento di logistica portuale degli ultimi cinquant'anni. L'anteprima è stata presentata al Teatro delle Muse di Ancona, in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni dell'azienda Frittelli Maritime Group.