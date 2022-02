Icona del nostro tempo, specchio del Messico Post Rivoluzione e del cambiamento, pittrice dal talento straordinario, spirito indomito in un corpo fragile e martoriato dalla malattia che l'ha portata via troppo presto, la vita di Frida Kahlo è tutta qui. Il racconto di una donna capace di trasformare la sofferenza in ispirazione e le sconfitte in opere d'arte, una donna capace di esprimere di grandi passioni, la passione per la libertà e la rivoluzione, tanto da fingere si essere nata nel 1910, invece che nel 1907, e poi la passione per il compagno di vita Diego Riveira.

Una influencer del passato Frida Kahlo, ogni attimo della sua vita, anche quello più intimo, è stato immortalato. Uno spettacolo da non perdere, in mostra fino al 22 maggio alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

Servizio di Laura Meda