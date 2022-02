Sit-in di protesta degli ispettori del lavoro ad Ancona, in attesa del grande sciopero nazionale del 18 marzo, è la prima volta che accade.

Una situazione insostenibile, spiegano gli ispettori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la recente esclusione del dipendenti dell'ispettorato del lavoro dalla perequazione agli altri dipendenti ministeriali, ma le motivazioni sono tante, dalla carenza di organico, all'assenza di un'adeguata formazione a fronte di una sempre maggiore attribuzione di funzioni

In un paese come il nostro con un altissima percentuale di incidenti sul lavoro, si dovrebbe investire di più su chi è tenuto a garantire la sicurezza e a lavorare per la prevenzione . Eppure le risorse non ci sono, nelle Marche sono appena 150 i dipendenti dell'ispettorato e solo una piccola percentuale di questi è effettivamente operativa sul campo.

Situazione resa ancora più difficile dalle nuove funzioni affidate agli ispettori, che se una volta dovevano occuparsi solo dei cantieri ora devono verificare la sicurezza in ogni settore della vita lavorativa, idea utilissima ma di difficile realizzazione, dicono gli ispettori, senza personale e formazione.

Servizio di Laura Meda