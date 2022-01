Le Marche rimangono in giallo, d'un soffio, ma rimangono in giallo. Per altro il monitoraggio di oggi potrebbe essere l’ultimo con le attuali regole, visto il Governo sembra intenzionato a modificare, come chiesto con insistenza dalle Regioni, il sistema delle restrizioni a quattro colori. Sono 4.890 i positivi rilevati con il tasso di incidenza che scende in maniera decisa a 2576. In controtendenza è il dato legato ai decessi, alto per il quarto giorno consecutivo: 10 le vittime nelle ultime 24 ore