E' il 2019, Rosy, Rosanna Lovreglio ha 37 anni e una vita che viaggia a 10mila all'ora, lavora ad Ancona come promotrice finanziaria ma di fatto è sempre in giro per il mondo. Per questo i suoi primi malesseri vengono imputati allo stress, ma Rosy sa bene che non è così e dopo aver girato tra decine di ospedali arriva l'esito: tumore della tiroide all'ultimo stadio, con metastasi dei linfonodi, una diagnosi infausta, che a primo acchito lascia poche speranze

La vita di Rosi per la prima volta si ferma e lei inizia a pensare, vuole un figlio. Un desiderio che Rosi porta avanti durante il suo calvario, prima l'intervento chirurgico a Pisa, poi i cicli di radioterapia ad Ancona. Terminati i trattamenti, nel gennaio 2021, ci prova e resta incinta, nonostante le mille obiezioni dei medici, preoccupati da una probabile se non quasi certa recidiva.

Il tumore tornato insieme alla gravidanza continua a crescere sempre di più, i medici consigliano un nuovo ciclo di radioterapia ma lei rifiuta, ha paura di fare del male al suo bimbo e non vuole che nasca prematuro. Dopo un mese di ricovero al Salesi, il 6 settembre arriva il piccolo Davide, 3 kg e 2 etti di pure gioia e grandi occhi azzurri aperti sul mondo.

Oggi Rosi continua la sua lotta contro il male a Milano, il tumore purtroppo non si è fermato, ma lei non molla. Un giorno, spiega, racconterà tutto questo al suo piccolo Davide, dicendogli che lui è stato salvato dall'amore.

Servizio di Laura Meda