Taglio del nastro con il ministro dello Sport Andrea Abodi, per l'avvio dei lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri di Fabriano, in provincia di Ancona. Un intervento da 4,3 milioni di euro che dovrebbe concludersi entro il 2024, rendo la struttura disponibile per gare sportive di caratura nazionale e internazionale, in particolare per le atlete della ginnastica ritmica e per la società di basket.Ma la presenza del ministro è stata finalizzata anche all'impegno del governo per dare vita al restyling del PalaCesari, dove si allenano, tra le altre, le due campionesse olimpioniche di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri.