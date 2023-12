Le case sono terremotate e inagibili, chiuse da 14 mesi. Da quella scossa alle 7.07 del mattino del 9 novembre 2022.I terremotati di Ancona sono qualche centinaio ma da tanto tempo aspettano risposte. In finanziaria per loro non è previsto alcun stanziamento e l’incontro programmato per oggi con il presidente della Regione Marche Acquaroli è stato rimandato all’ultimo. Nuova data il 29 dicembre.