Tragedia sfiorata nella notte di Santo Stefano attorno alle 21, quando un pino secolare si è staccato da terra ed è piombato lungo via Ascoli Piceno travolgendo le auto in sosta. Miracolato un uomo a spasso con il cane. La paura degli abitanti per altri alberi pericolanti, la posizione del Comune: "Quello era in un terreno di proprietà mista tra Erap e privati". Il racconto completo.