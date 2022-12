Manca l'ossigeno nelle farmacia del Fermano e del Maceratese. Sono più di 50 le farmacie della provincia di Macerata sprovviste da giorni di bombole, 20 le farmacie nel Fermano. E Nell'impossibilità di ricaricare le bombole in altro modo, i farmacisti sono stati costretti a indirizzare i pazienti negli ospedali.

Un disservizio dunque per i pazienti ma anche un vero e proprio illecito, dicono da Federfarma Marche, annunciando l'imminente richiesta di intervento dei Nas, oltre che alla Regione Marche, per l'adempimento dei contratti. Regione che sta verificando la situazione e parlando con il fornitore proprio in queste ore, per risolvere il problema.