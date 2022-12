È più dura del solito, quest'anno, la salita fino in centro per Simone Bartolucci, il 23enne sopravvisuto per miracolo all'alluvione e che ha visto portar via per sempre dal fiume la sorella Noemi e la mamma Brunella. Ma la sua ripartenza è anche nei piccoli gesti, nella partecipazione alle iniziative di comunità. È lunedì 26 dicembre, è vestito da soldato dell'impero romano. Ed è tra i figuranti del Presepio vivente che trasforma Barbara, per la 50esima volta, nella Betlemme di oltre 2mila anni fa. Un presepe che torna dopo due anni di Covid e ricorda le vittime della calamità del 15 settembre.