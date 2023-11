Dalla gioia per l'arrivo a breve del CAS, il contributo di autonoma sistemazione per cui i terremotati di Ancona avevano tanto lottato, alla beffa per lo sfratto imminente, alla paura per un futuro quanto mai incerto.

Carlo Terracciano dovrà lasciare l'hotel di Senigallia dove vive da oltre un anno e trovarsi una casa in affitto, tutto giusto e sacrosanto se non fosse per un particolare: il CAS non basta.

Con un contributo di 500 al mese, questo è quanto spetta a una famiglia di due persone, è difficile, se non impossibile, spiega Carlo, riuscire a pagare anche le spese di agenzia e la caparra richiesta dal proprietario. Serve dunque un aiuto ulteriore, almeno per il primo mese, per il passaggio dall'hotel alla casa.

Un mese in albergo costa circa 3000 euro, ecco questa cifra, dice Carlo, sarebbe più che sufficiente per permettere alla sua e alle altre famiglie terremotate di trovare un appartamento in affitto versando caparra e spese di agenzia. Una proposta ragionevole insomma, al momento però caduta nel vuoto.

La Protezione Civile si è limitata a suggerire a Carlo di inviare subito la domanda per il CAS, lo sfratto dall'Hotel, hanno avvertito i funzionari, avverrà a breve, ma nessuno né Carlo né i gestori dell'albergo sanno cosa significhi la parola "a breve".