Spareggio al cardiopalmo per le primarie del centrosinistra in comune ad Ancona tra i due candidati sindaci Carlo Pesaresi e Ida Simonella, quest’ultima attuale assessora al porto ed espressione dell’amministrazione Mancinelli uscente. Ida Simonella vince per soli 45 voti in più, ovvero 1958 contro i 1913 di Pesaresi.