Non un miracolo, semplicemente commercio on line come racconta Alessio Adamo, imprenditore marchigiano che produce casalinghi. Un’esperienza emersa in occasione dell’incontro stipulato tra Regione Marche e il colosso del commercio on line Amazon: nella vetrina ‘Made in Italy’ dedicata alle regioni da oggi c’è anche una sezione per le imprese e i prodotti delle Marche: 100 imprese per ora e una selezione di oltre 6mila referenze; dalle specialità enogastronomiche come vini locali Dop, Doc e Docg, al rinomato salame Ciauscolo Igp, alle eccellenze del distretto calzaturiero locale, conosciute in tutto il mondo, fino a prodotti artigianali o di design realizzati a mano.