Il no al lavoro nero e al caporalato è “il cardine che guida la nostra azione sindacale. Alla qualità indiscussa delle produzioni agricole italiane va affiancata la qualità e la dignità del lavoro e della vita degli agricoltori”. Sono le parole con cui Massimo Sandroni, Direttore di Cia Marche, ha introdotto il seminario, inserito nell’ambito di un progetto regionale, dal titolo “Caporalato ed appalti illeciti” tenutosi presso la sede regionale dell’Associazione.

L’incontro – ha spiegato Simonetta di Biase, Responsabile del processo di vigilanza Ispettorato del lavoro di Ancona – ha lo scopo di favorire il dialogo e il confronto su una tematica di rilevante importanza, la cui sfida comune, nel rispetto delle specifiche competenze, è quella di garantire meccanismi di protezione e inclusione delle persone vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

Per combattere la piaga del caporalato, occorre “eliminare gli spazi di manovra concessi a chi lucra sul lavoro nero dall’attuale disciplina sull’ingresso degli extracomunitari in Italia”. E’ il parere autorevole di Danilo De Lellis, Responsabile delle relazioni Sindacali Ufficio Lavoro Cia Nazionale. “Il primo passo – ha sottolineato De Lellis – non può che essere la modifica delle attuali regole sul decreto flussi che rappresentano uno dei maggiori canali da cui si approvvigiona di manodopera il sistema del caporalato. In tale ottica, è necessario il superamento del sistema del “click day” ma anche escludere dalla possibilità di presentare le domande di ingresso ai datori di lavoro che in passato hanno inoltrato le istanze di nullaosta per gli stagionali e poi non hanno assunto il lavoratore. Serve poi un maggiore coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza nelle attività di verifica e controllo, l’introduzione di un limite alle richieste che possono essere presentate direttamente dal singolo cittadino e l’esclusione dal regime delle quote per le conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato”.

“Cia è stata, finora – ha ricordato in chiusura il Direttore Sandroni – l’unica organizzazione agricola nazionale a essere capofila di un progetto FAMI 2014-2020 dedicato a questi temi. Insieme a 30 partner, tra Reti nazionali, cooperative, consorzi, Ong e associazioni, abbiamo creato Rural Social Act, l’iniziativa progettuale per attivare politiche comuni contro il lavoro nero, valorizzando il ruolo dell’agricoltura sociale, esempio di sviluppo territoriale che unisce sostenibilità economica e legalità, inclusione, qualità, capace di arginare le agromafie, sviluppando filiere etiche e innovative forme di distribuzione”.