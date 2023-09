A distanza di poco più di un anno dalla morte di Alika Ogorchukwu, avvenuto il 29 luglio 2022 a Civitanova Marche si è chiuso oggi il processo di primo grado a carico di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, accusato del suo omicidio.

La Corte di Assiste di Macerata ha condannato Ferlazzo a 24 anni per omicidio volontario.

Questa mattina la discussione del pubblico ministero Claudio Rastrelli, del difensore di Ferlazzo, l’avvocato Roberta Bizzarri e dell’avvocato Francesco Mantella, parte civile per i familiari di Alika.

La procura aveva chiesto per Ferlazzo l'ergastolo per omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi La difesa aveva invece sostenuto la tesi dell'omicidio preterintenzionale, chiedendo che l'espiazione della condanna in una struttura psico-sanitaria e non in carcere, richiesta non accolta dai giudici: Ferlazzo dovrà scontare in carcere la sua pena. La Corte ha però compensato l'aggravante per futili motivi con le attenuanti generiche.



Sul fronte del risarcimento i giudici hanno concesso, al momento, una provvisionale di 350 mila euro a favore della moglie e del figlio di Alika e 40 mila euro ciascuno agli altri membri della famiglia ammessi come parti civili.

Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni.