Trovare una casa dove vivere è difficile per chiunque, lo è ancora di più per chi come Michele Cesari è tetraplegico, costretto a vivere praticamente da sempre su una carrozzina. Una vita in salita la sua: a quattro mesi, era il 1976, viene sottoposto al vaccino antipolio e da quel momento inizia il suo calvario.

Ma lui non molla e vive la sua vita al massimo, si dedica allo studio, diventa giornalista, si laurea in economia, si impegna nella lotta per i diritti delle persone con disabiltà.

Le battaglie legali condotte da Michele e dalla sua famiglia portano a far approvare due leggi nazionali per il riconoscimento dei danni causati da vaccino e lui stesso ottiene un indennizzo confermato in tre gradi di giudizio ma poi ridotto dal Ministero della Salute.

Nel 2015 una nuova tegola sulla sua vita, la morte del padre e il fallimento dell'azienda di famiglia che trascina con sé anche la casa di Matelica dove Michele vive da sempre, una casa cucita addosso a lui e alla sua disabilità, indispensabile presidio di autonomia che lui però ora sta per perdere.

Michele, lo sa, dovrà lasciare la casa, ciò che chiede è solo più tempo, dai 6 e i 18 mesi, come avviene per gli affitti, l'ha domandato più volte al giudice, lo ribadirà in tribunale il prossimo 4 ottobre. Tutto ciò che chiede è di vivere la sua vita senza limitazioni e di certo non rinchiuso tra le mura di un istituto.

Nel servizio di Laura Meda la sua testimonianza