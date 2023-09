L'elettrificazione delle banchine sta per diventare realtà.

ulla Gazzetta europea è in pubblicazione il bando dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la costruzione dell'infrastruttura di cold-ironing, che coinvolgerà sei banchine del porto storico di Ancona utilizzate per il traffico traghetti. Le offerte per la costruzione dovranno essere presentate entro novembre 2023. L'investimento previsto per Ancona è pari a 7 milioni di euro, ma l'impianto sarà realizzato anche a Pesaro e San Benedetto, Pescara e Ortona (l'investimento complessivo è di 11 milioni di euro).

L'installazione della rete contribuirà a ridurre l'impatto ambientale del traffico marittimo con un abbattimento delle emissioni inquinanti del 33%, ma sarà "tagliato" anche il rumore dei motori necessari alle operazioni di rifornimento.