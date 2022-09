Il banco vuoto di cui parla Lucia Di Paola dirigente scolastico del liceo classico Perticari di Senigallia è quello in cui fino al 15 settembre sedeva Noemi Bartolucci. La ragazza aveva appena iniziato la quarta classe del Liceo Economico Sociale e a 17 anni è una delle vittime più giovani ad aver perso la vita nell'alluvione che ha colpito il Senigalliese nella notte tra il 15 e il 16 settembre.

Al momento della tragedia era con la mamma Brunella Chiù. La donna di 56 anni è rimasta l'unica dispersa che ancora i soccorritori stanno cercando. Le due stavano scappando in macchina da Barbara dove vivevano quando l'onda di fango e acqua le ha travolte. Unico superstite il fratello Simone di 23 anni che viaggiava in un'altra auto ed è riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi a una pianta.

Noemi come tutti i suoi compagni era tornata a scuola da due giorni per iniziare un nuovo anno finalmente liberi dalle restrizioni imposte dal covid.

Un rientro in classe amaro quello di lunedì per tutti i giovani studenti e i docenti che la conoscevano dopo lo stop forzato delle lezioni per i danni subiti negli istituti. La scuola ha attivato un percorso di supporto psicologico tramite l'ordine degli psicologi delle Marche per chiunque ne avesse bisogno.