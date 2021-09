Un camminamento sul marciapiede che si interrompe traendo in inganno i pedoni meno attenti al cartello di avviso all’inizio della zona transennata. Ci sono dei banchi di legno utilizzati da un locale al posto del dehor all’aperto tolto per permettere l’installazione del cantiere. Conseguenze dei lavori su via Marconi, zona Archi, ad Ancona, rientranti nel maxi progetto di riqualificazione grazie alle risorse del Bando Periferie. Il 2023 come anno di conclusione, ma il primo stop a giugno scorso