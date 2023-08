SIROLO – Choc in strada a metà di un tranquillo pomeriggio domenicale di fine estate a Sirolo. Un ragazzo, 23enne, è stato ucciso in strada, in via Cilea, a colpi di fiocina.

Il fatto si è verificato attorno alle 17 e davanti gli occhi di numerosi passanti. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, ma sembrerebbe essere tutto scaturito da futili motivi, una discussione in strada per una mancata precedenza. Si sarebbe accesa la miccia: il 23enne avrebbe preso le difese dell’amico con cui era in auto, ma a quel punto l’altro automobilista avrebbe sparato un colpo con la fiocina. Poi si sarebbe dato alla fuga su una utilitaria di colore bianco.

Sul posto i Carabinieri che hanno aperto la caccia all’assassino, i mezzi di soccorso e anche il sindaco di Sirolo Filippo Moschella. In volo anche un elicottero per le ricerche.

++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++