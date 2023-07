Progetti strategici territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, finanziati dai fondi europei FESR e FSE+ Marche 2021-2027 per gli ITI (Investimenti territoriali integrati) urbani. Ad essere chiamati in causa, in continuità con la programmazione 14-20, sono i cinque Comuni capoluogo di provincia per i quali sono stati destinati complessivamente 28 milioni e mezzo di euro e che dovranno costituire un’area urbana che includa almeno un altro Comune confinante