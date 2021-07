Sono in arrivo nuove dosi di vaccino pfizer e moderna che andranno a riempire le carenze dovute all’impennata di prenotazioni registrata sul territorio regionale complice l’obbligo del green pass per numerose attività che scatterà dal 6 agosto. Ora la macchina vaccinale della regione è passata dalle 3600 alle 4000 inoculazioni giornaliere, aumento che fa slittare la partenza dei 5 camper itineranti previsti per la somministrazione dei sieri porta a porta nei comuni. Ma resta alta l’attenzione per l’aumento dei contagi, non ultimi i focolai registratisi dopo i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio agli europei.