“Accanimento ingiustificato sul settore”. Così Mirco Carloni sulla prolungata chiusura delle discoteche che come disposto dal nuovo decreto covid non potranno riaprire neanche in zona bianca.

Una decisione che come sottolineano i gestori stessi dei locali rischia solo di aumentare l’abusivismo delle feste, senza il rispetto delle norme di sicurezza covid e non solo. Il settore che aspetta una data per poter ripartire ormai dal 17 agosto 2020 ha avuto dal Premier Draghi la rassicurazione di ulteriori ristori.