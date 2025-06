ANCONA – Il Consiglio di Stato riconosce il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste sul progetto del nuovo Ponte Garibaldi di Senigallia. Una sentenza che mette in discussione quella precedentemente emessa dal Tar delle Marche che aveva invece bocciato il ricorso e che ora dovrà decidere in tempi rapidi.



“Come associazioni di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale di Senigallia – si legge in una nota diffusa dalle associazioni – esprimiamo soddisfazione per l’ordinanza pubblicata oggi dal Consiglio di Stato – Sezione Quarta che ha accolto l’appello proposto da Italia Nostra, Confluenze e Gruppo Società e Ambiente avverso l’ordinanza del TAR della Marche e, in sua riforma, ha ordinato che il TAR medesimo entri il prima possibile nel merito della vicenda fissando l’udienza pubblica di discussione del ricorso.

A differenza del TAR, che manifestò dubbi sulla fondatezza del ricorso, il Giudice di secondo grado ha motivato in punto di diritto la sua ordinanza ritenendo che la questione da noi sottoposta meriti, all’opposto, un approfondimento nelle sedi di merito: ”i motivi dedotti dalla parte appellante devono essere esaminati nella sede di merito”.

“Il Collegio ritiene che le esigenze cautelari evidenziate dalla parte appellante, anche in ragione del prospettato pregiudizio e della necessità di pervenire ad un assetto definitivo dei rapporti controversi, siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”

Ed in tal senso ha ordinato che il TAR fissi il prima possibile l’udienza di discussione del merito del ricorso.

Speriamo – prosegue il comunicato – che tutte le parti, per il tramite della Soprintendenza che pare stia lavorando in tal senso, facciano tesoro del tempo che intercorrerà da qui al giorno dell’udienza per trovare una soluzione architettonica che salvaguardi l’identità, la vivibilità, la storia urbana di Senigallia, con le sue prospettive settecentesche.

Una città che non merita affatto un ponte a brugola orrendo, costoso e anche inutile per la sicurezza e che ha dimostrato la sua forte avversione per il progetto di nuovo Ponte Garibaldi con oltre 10.000 firme alla nostra petizione.

Faremo tutto quanto in nostro potere per fermare un’opera così distruttiva per la città, e auspichiamo che il Commissario apra un vero ed effettivo confronto per scelte trasparenti e partecipate con tutte le parti, che tengano conto degli interessi architettonici, storici, paesaggistici, urbanistici, viabilistici e di sicurezza di Senigallia.”