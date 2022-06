Si è tenuto il 22 giugno al Teatro Sperimentale di Ancona lo Spettacolo di fine anno della Fondazione Regionale Arte nella danza dal titolo "Danza, Opera e Cinema", un omaggio all'arte nelle sue espressioni del corpo e musicali, dalla tradizione classica alle colonne sonore dei film più famosi. Nulla lasciato al caso dalla direzione artistica di Eugenia Morosanu. Pochi giorni di riposo e si ritorna in sala a ballare, ad esercitarsi con gli stage dell' International Dance Summit fino al momento clou di quest'anno difficile, ma intensissimo per la Fondazione: il #GranGalàdidanza2022 che avrà luogo domenica 3 luglio 2022 alle ore 21.00 al Teatro delle Muse di Ancona. Sul palcoscenico ci saranno étoiles internazionali come: Ovidiu Iancu Matei e Ada Gonzales, primi ballerini del Teatro dell'Opera Nazionale di Bucarest Rachele Buriassi e Esnel Ramos, primi ballerini Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Filipa De Castro e Carlos Pinillos, primi ballerini Companhia Nacionale de Bailado di Lisbona Maria Baranova e Emilio Pavan, primi ballerini Bayerische Staatsoper, Monaco di Baviera e Debora Barontini e Eleonora Brasili della Compagnia VisBallet I biglietti potranno essere acquistati presso la sede della Fondazione, sita in Via B.Gigli, 6 dal 27 giugno al 2 luglio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00. Non perdete l'appuntamento con la grande danza internazionale!