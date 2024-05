Disciplinare in modo rigoroso l'uso e la collocazione degli autovelox. È l'obiettivo del decreto che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a partire da martedì 28 maggio, annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, e che entrerà in vigore da inizio giugno. Nel frattempo, finito nel mirino di un emule di Fleximan, l’autovelox di via Predellona a Santa Maria Nuova, sulla Sp3 Valmusone, è stato disattivato