Con il progetto 'Il cielo non ha muri – Arti in viaggio', spazio alla fantasia, alla cultura e alla manualità. È un percorso ambizioso quello avviato dall'Istituto Laeng Meucci di Osimo e Castelfidardo che, dopo ore di insegnamenti in classe e pomeridiani, troverà la sua concreta applicazione nell'evento di domenica 28 maggio organizzato in piazza della Repubblica e Porta Marina nella città della Fisarmonica.