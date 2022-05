Nelle Marche c’è il distretto del biologico più grande d’Europa e la Valdaso, territorio del Fermano vocato per la produzione della frutta e della verdura, c’è stata anche una pratica che anni fa ha fatto da apripista in Italia con l’agricoltura a basso impatto, con l’accordo agroambientale d’area condiviso dagli agricoltori, per ridurre l’utilizzo dei fitofarmaci creano la confusione sessuale degli insetti. Biologico e agricoltura a basso impatto sono state le misure protagoniste nell’incontro di Ortezzano, nell’ambito del ciclo in diverse località marchigiane per condividere e approfondire le opportunità europee attraverso il programma di sviluppo rurale della Regione Marche.