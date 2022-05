"E’ un'enorme occasione per San Ginesio, per le Marche e per quell'Italia definita minore, ma solo perché meno conosciuta: quando poi la si scopre non la si lascia più". Il Ministro Garavaglia nel borgo maceratese per il premio Best tourism villages è ottimista per la stagione e lancia l’obiettivo: "con un minimo di organizzazione possiamo passare dal rappresentare il 13% del Pil al 20%."