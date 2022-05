La violenza che si trasferisce sugli animali è nelle esche o nei bocconi avvelenati che vengono dispersi in strade, giardini, aree verdi. Un fenomeno pericoloso per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per persone e bambini e pure per l'ambiente. E che nasconde in chi si rende colpevole una forma di sociopatia. Come difendersi e quali risvolti anche giudiziari in un convegno organizzato ad Ancona dalla LAV, con la collaborazione della Regione Marche