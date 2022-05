Riforma dei canoni, indennizzi, proroga di un anno. In sintesi la rivoluzione delle spiagge, in adeguamento alla nota direttiva Bolkestein che mette in subbuglio gli operatori balneari, arriverà. Ma non adesso. Dal 2024 le coste italiane cambieranno volto: tutte le spiagge verranno messe a gara, e chi si aggiudicherà il bando gestirà il proprio tratto di territorio demaniale. “La montagna ha partorito un topolino”, dice l’assessore al bilancio della Regione Marche Guido Castelli.